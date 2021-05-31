لميس الحديدي توجه رسالة لعناصر الإخوان: شوفوا صور السيسي في غزة

ردت الإعلامية لميس الحديدي، على ما وصفته بـ«شغل الإخوان»، والتساؤلات المثارة على السوشيال ميديا بشأن عقد مصر مباحثات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل بين حركتي «حماس وفتح»، موضحة «فيه ناس داخلة تقول مش دي حماس اللي كنتوا متخانقين معاها في 2013»، موضحة أن الرد عليهم يجب أن يكون أن الزمن يمر وعلاقات الدول بطبيعة الحال تمر بتباينات مرحلية، وعلينا أن نتذكر أن أول مصالحة تمت بين حركتي فتح وحماس كانت في القاهرة عام 2017 بعد الشقاق الفلسطيني الأكبر.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، قائلة: «شغل الإخوان اللي داير بقى على السوشيال ميديا، فيه مزايدات من نوعية مش حماس دول إخوان، مش دول اللي فتحوا السجون؟ عاوز أقولهم إن الأحوال تتغير، وهذا ليس له علاقة بالقضية الأصل، فالسياسة متغيرة والثابت في هذه القضية هو علاقة الشعب المصري بالشعب الفلسطيني فهو عهد دائم لا فراق فيه».

وتابعت: «ممكن نقترب في أوقات ونبتعد من الدول، لكن المبادئ الأساسية لا تتغير، حركات وشغل الإخوان اللي شغال ليس له علاقة بالشعب الفلسطيني وإلا مكناش شفنا صور الرئيس السيسي في قطاع غزة ولا استقبال الوفد الأمني اليوم في قطاع غزة، فالعلاقات بين الشعبين بها قرابة ودم ونسب وعلاقة عروبية قديمة، وبالتالي محاولات غلوشة الإخوان على الزيارة ليست هي الحقيقة».