سفير فلسطين: أبناء غزة رفعوا صور السيسي تقديرا لمبادرته بإعمار القطاع

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الزيارة التي قام بها مدير المخابرات اللواء عباس كامل إلى فلسطين، تحمل رسالة هامة من مصر بأنها مع القضية الفلسطينية ووحدة الشعب، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن فلسطين على رأس اهتمامات مصر وتحاول توحيد الجهود، ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف «اللوح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc » اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن مصر ترعى المصالح وتقود الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في القدس وأنحاء في الضفة الغربية لخلق مناخ في المنطقة من أجل المساعدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي للدخول في مؤتمر ذات سقف زمني لتحقيق السلام.

وأكد سفير فلسطين بالقاهرة، أن مصر تقوم بدور محوري وشريك وليس وسيط وهي مدعومة بثقة كبيرة من الأطراف الإقليمية والدولية، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي الذي وجه الإعمار إلى غزة والشكر إلى الشعب المصري.

وأشار سفير فلسطين بالقاهرة، إلى أن مصر تقوم بدور لإعادة الاستقرار في المنطقة، مبنيا أن الرئاسة الفلسطينية تعلق على الدور المصر بآمال كبيرة بالشراكة مع المملكة الأردنية، في ظل تصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما يخص حل الدولتين وكذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي زار المنطقة.

وتابع: «نريد إنجاح التحرك المصري لإخراج المنطقة من حالة الجمود التي تمر بها المنقطة في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي رفض كل الأعراف الدولية والمواثيق».

وألمح سفير فلسطين بالقاهرة، إلى أن أبناء قطاع غزة رفعوا صور السيسي في الشوارع الرئيسية، وهذا يدل على شكر الشعب الفلسطيني للسيسي لمبادرته لإعمار غزة، مؤكدا أن فلسطين تنسق مع الشقيقة الكبرى مصر، التي سترعى هذا المشروع وستضمن أن تذهب أموال إعادة الإعمار إلى إعادة الإعمار بالفعل ولن تذهب إلى سلطة فلسطينية أو فصائل.

ورحب بمشاركة المجتمع الدولي في إعادة الإعمار من خلال التنسيق مع الشقيقية الكبيرة مصر التي ستعمل على مشاركة شركاتها في قطاع غزة، لإصلاح الضرر الذي تم في غزة عقب هجوم استمر 11 يوما، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الوضع في غزة لا يحتمل التأجيل، موجها الشكر إلى دولة قطر التي ستقدم 500 مليون دولار ودولة الكويت على فتح صندوق بـ100 مليون دولار، داعيا مختلف الدول العربية إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة.