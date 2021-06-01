برلمانية: مصر امتلكت 50 إذاعة موجهة ساعدت في حفظ الأمن القومي

قالت الإذاعية نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية سابقا، وعضو مجلس الشيوخ، إن الإذاعة تمتلك «دررا» قيمتها لا تقدر بمال، وهناك مكتبة بها أكثر من 3 آلاف أسطوانة، يحاولون نقلها على «هاردات» للحفاظ على هذا التراث، مشددة على أنه يوجد بينها بعض التسجيلات المهمة التي لها هدف كبير.

وأضافت «مبروك» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أن الإذاعة المصرية كنز كبير، وتراث ضخم، وتميزت على مدار تاريخها بوجود هدف لكل إذاعة متخصصة أو موجهة، حيث إن الأخيرة كان لها دور كبير في حفظ الأمن القومي المصري، ومصر كانت تمتلك أكثر من 50 إذاعة موجهة.

وتابعت رئيس الإذاعة المصرية سابقا، أن إذاعة الشرق الأوسط عندما انطلقت كانت هي البسمة للمصريين والعرب، أما إذاعة الشباب والرياضة فكانت تنقل كل الفعاليات الرياضية داخل مصر وخارجها، والإذاعات الإقليمية كانت تغطي كل ربوع مصر في كل مكان من الإسكندرية إلى حلايب وشلاتين، وأن كل الإذاعات المصرية المتنوعة كانت تعمل في تناغم.

وفي سياق منفصل، هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ87، وجاء مع انطلاق الإذاعة المصرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 31 مايو 1934؛ وانطلق صوت المذيع أحمد سالم بـ«هنا القاهرة.. الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية».

وقال المجلس في بيان له، اليوم الإثنين، إن الإذاعة بدأت افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها انطلاق صوت أم كلثوم.

وقال المجلس: «إن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا في المحيط العربي وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة بصفة عامة، ومصر على وجه الخصوص».