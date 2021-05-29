«الإعلاميين»: صندوق «المتحدة» لرعاية العاملين بالإعلام يشمل حالات البطالة والعجز

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنشاء صندوق لرعاية العاملين بمهنة الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، يوضح بشكل كبير مراعاة الشركة للأبعاد الاجتماعية للعاملين بالإعلام، موضحا أن مساعدات الصندوق لن تتوقف على حالات العلاج فقط، بل ستشمل أيضا حالات البطالة والعجز.

وأضاف «سعدة»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن هذا الصندوق لن يشمل فقط الإعلاميين العاملين بالوسائل الإعلامية التابعة لمجموعة المتحدة، مؤكدا أنه يشمل جميع الإعلامين المصريين.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن الصندوق لن يقتصر عمله ومساعداته للإعلامين على الحالات التي ستحتاج إلى علاج أو رعاية صحية، بل سيشمل أيضا حالات البطالة والعجز وحالات كثيرة ستستفيد بشكل كبير من هذا الصندوق، الذي يهدف بالأساس لتوفير حياة كريمة للإعلاميين.

وأوضح أنه سيكون هناك تنسيق بين مسؤولي هذا الصندوق ومسؤولي النقابات المختصة، موضحا أن نقابة الإعلامين ستمارس دورا هاما على مستوى هذا الصندوق، بداية من المساهمة في إنشائه وكذلك العمل على تحديد الحالات المستحقة للدعم والرعاية، فضلا عن عملها في إعداد الأرشفة الخاصة بالإعلامين، وتحديد من هو إعلامي ومن هو لا؟

وأعلن أنه سيكون هناك بروتوكولات تعاون ستوقعها المتحدة للخدمات الإعلامية مع عدد من المنظمات، بينها نقابة الإعلامين على سبيل المثال، تستهدف تدريبات للإعلاميين ورفع كفاءة العنصر البشري العامل بالمنظومة الإعلامية.