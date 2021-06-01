تحديد نوع اللقاح وتأجيل الحصول عليه.. «الصحة» تجيب عن 10 أسئلة مهمة

رد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، على أسئلة المشاهدين حول الحصول على لقاح كورونا.

وجاءت هذه الأسئلة، وإجاباتها، كالتالي:

1-كيف يمكن تغيير مكان تلقي اللقاح؟

تغيير مكان تلقي اللقاح سهل جدًا، ويتم من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، وحاليا يجري تطوير الموقع لكي يسهل تغيير مكان اللقاح.

2-هل يمكن للمواطن تحديد نوع اللقاح الذي سيحصل عليه؟

نوع اللقاح يكون خاضعا لتقييم الطبيب الذي يكشف على المتلقي، ويشرح للمواطن الاشتراطات اللازمة، التي من خلالها يتم تحديد نوع اللقاح.

3- هل هناك حالات محددة تحصل على لقاح معين؟

أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، لا يحصلون على لقاح أسترازينكا، ويحصلون على اللقاح الصيني.

4- هل يمكن تأجيل موعد تلقي اللقاح أو هناك أكثر من موعد لتلقي اللقاح؟

الوزارة تعطي المواطن 3 أيام للذهاب في أي منهم.

5- لماذا تأخر وصول الرسائل إلى بعض الذين سجلوا للحصول على اللقاح؟

أولوية الحصول على اللقاح ليست بأسبقية الحجز، لكن طبقا لخطورة الحالة الصحية، بمعنى أنه إذا سجل أحد الأشخاص أمس، ولديه 4 أمراض، فهو أولى بالحصول على اللقاح من شخص سجل منذ فتح الموقع للتسجيل، وحالته الصحية جيدة.

6- هل يسقط حق المتقدم للحصول على اللقاح إذا لم يذهب في الموعد المحدد؟

الشخص الذي سجل ولم يذهب في موعده، فإنه لا يحتاج إلى التسجيل مرة أخرى، وعليه الدخول إلى الموقع، والضغط على «متابعة الطلب»، سيجد زر اسمه «إعادة تفعيل طلب اللقاح»، يضغط عليه، وسيتم إرسال رسالة له بالموعد الجديد.

7- كيف يقدم الذين لا يعرفون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة؟

يستطيعون الحديث إلى الخط الساخن، أو الذهاب إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة، ويسجل، وقريبا سنطلق رقم «واتساب» قريبا، يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن من خلاله للمواطن الاستعلام عن طلب اللقاح الذي سجله، ومعرفة مركز تلقي اللقاح، وإمكانية تسجيل المتابعة للأعراض الجانبية التي تعرض لها.

8- هل تم تفعيل خدمة التلقيح في المنزل؟

الوزيرة وجهت بتفعيل الخدمة، وعندما تصل للمواطن رسالة لتلقي اللقاح، يتصل بالخط الساخن، وتذهب إليه سيارة لكي تعطيه اللقاح.

9- ماذا يفعل الراغبون في السفر ويحتاجون للتلقيح سريعا؟

يجري الآن تطوير إجراءات للتطعيم، وسيكون هناك مراكز تطعيم مخصصة للمسافرين للخارج، وإصدار شهادة مؤمَّنة ضد التزوير، وعليها بيانات التطعيم.

10- متى يحصل المصابون بـ كورونا على اللقاح؟

الذين تلقوا أول جرعة ثم أصيبوا بالفيروس قبل تلقي الجرعة الثانية، سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 28 يوما بعد التعافي، مشيرا إلى أنه يفضل عند الإصابة بكورونا إبلاغ الخط الساخن لتسجيل هذا الأمر على «السيستم» لتغيير موعد تلقي الجرعة الثانية.