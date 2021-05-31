لجنة كورونا عن تعديلات بروتوكولات العلاج: «مفيش لسه لكن فيه نيه»

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، أنه حتى الآن لم نجري أي تعديل على بروتوكولات علاج كورونا، المعتمد من وزارة الصحة المصرية، معلنا في الوقت ذاته أن هناك نية لتعديل ببروتوكولات العلاج، موضحا أن هذا نظرا لما استجد من أبحاث ودراسات حول هذا الوباء، مصرحا: «مفيش لسه تعديل، بس في نية للتعديل».

وقال «النادي»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنه حتى الآن لا يوجد علاج قاطع مانع لوباء كورونا، كاشفا أنه سيكون هناك تغييرات ببروتوكلات العلاج المصرية ستشهد إضافة أدوية جديدة على الأدوية الأخرى التي كانت تستخدم في ذلك الأمر.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إلى أن هذه التعديلات المزمعة تحقيقها على مستوى بروتوكولات العلاج محل الدراسة الآن، متابعا: «إحنا في الحقيقة مش هانشيل أدوية من اللي كانت موجودة في البروتوكول»، كاشفا أن هناك بعض أدوية البروتوكول أُسيء استخدمها بعض الشيء في الفترة الأخيرة مثل أدوية السيولة، ولهذا سنبدأ في تعديل استخداماتها ضمن بروتوكول العلاج، حيث سنخفف جرعتها من جرعة علاجية إلى جرعة وقائية.

وعلل ذلك بأن المشاكل والأعراض الجانبية التي كانت تسببها تلك الأدوية ليست بنفس الفائدة التي يحصل عليها مريض كورونا منها، هي من دفعتهم على التفكير بتلك الخطوة ودراسة الأمر.