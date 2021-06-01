آخر تطورات الحالة الصحية لابن إيناس عز الدين: حالته مستقرة

كشف مصدر من داخل المستشفى الذي يتواجد فيه ابن الفنانة إيناس عز الدين، استقرار حالته الصحية بعد إجراء عملية شديدة الدقة في المخ استمرت 8 ساعات متواصلة ويتواجد حاليا في العناية المركزة تحت الملاحظة.

وحرصت إيناس على توجيه الشكر لكل من وقف بجوارها في مرض ابنها وكتبت عبر «فيسبوك»: «شكرا لكل الأصدقاء لكل حد وقف جنبي بآخر فترة مرت عليا، أحب أطمن حضراتكم بعد 8 ساعات عملية أمس الحمد الله، هو الآن في العناية المركزة».

إيناس عز الدين تطلب الدعاء لابنها

وطلبت إيناس عز الدين، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدعاء لابنها قبل دخولة غرفة العمليات قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد».

مساندة نهال عنبر ووفاء عامر لإيناس عز الدين

وحرصت الفنانة وفاء عامر، على مُساندة ودعم الفنانة إيناس عز الدين، حيث طالبت هي الأخرى جمهورها، بالدعاء لابن صديقتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أكثروا من الدعاء لـ محمد ابن إيناس عز الدين وأحمد، بالله عليكم وقولوا يقين بالله شفاءً يقين بالله شفاء».

وطلبت الفنانة نهال عنبر الدعاء من جمهورها عبر «فيسبوك» لابن الفنانة إيناس قائلة: «الرجاء الدعاء لابن إيناس عز الدين، حاليا ابنها بيعمل عملية خطيرة في المخ، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام».

ومن جانبها، وجهت إيناس الشكر لوفاء عامر قائلة: «مش لاقية كلمة أوصف بيها طيبتك وجدعنتك ويوم ميلادك كنتى معايا ومسبتنيش وسهرك معايا واتصالك بالدكاترة فى أمريكا، وخوفك على ابني لحد اللحظة اللى بكتب فيها كل سنة وانتى طيبة وحبيبتى ودائمًا معايا».

كما وجهت الشكر لمحمد فؤاد ونهال عنبر، قائلة: «نهال عنبر وفاء عامر ومحمد فؤاد فؤش.. بشكر حضرتكم جميعًا كل الأصدقاء على كل رسالة ودعوة لابني».