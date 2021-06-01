شاكوش يحقق 8 ملايين مشاهدة مع ياسمين رئيس في «حبيبتي» خلال أسبوع

حقق كليب «حبيبتي» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش مع الفنانة ياسمين رئيس، 8 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحه عبر موقع «يوتيوب».

وتصدر كليب «حبيبتي» التريند خلال الساعات الأولى من طرح الأغنية، كما تصدر اسم حسن شاكوش وياسمين رئيس مؤشرات البحث على جوجل بسبب كليب «حبيبتي» الذي أشاد به الجمهور.

كليب «حبيبتي» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

كلمات أغنية حسن شاكوش وياسمين رئيس

وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»

«حبيبتي .. افتحي شبكاكك أنا جيت .. أنا واقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني .. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه مش هحلك».«بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلكوبقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي .. أم عيالي».

وظهر شاكوش خلال الكليب بلوك غريب لفت الأنظار إليه حيث ارتدى بدلة حمراء اللون ونظارة شمس حمراء رغم أن التصوير ليلي.

وروَّج مطرب المهرجانات حسن شاكوش لكليب «حبيبتي» من خلال حسابه الشخصي عبر إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بياسمين رئيس، وعلق عليها قائلا: «استنونا بكره إن شاء الله الساعة 7 كليب حبيبتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

وبمجرد طرح الكليب عبر يوتيوب حققت الأغنية مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.