نصائح للتعامل مع حشرة القراد وخطوات التخلص منها لو وجدتها على جسمك

أثار تحذير علماء الحشرات من رصد زيادة أعداد حشرة القراد هذا الصيف بسبب تغيرات الطقس، خوف الكثيرين من التعرض للدغات هذه الحشرة التي تمص دم الإنسان وتنقل الأمراض له وتعيش على الحيوانات المنزلية مثل الكلاب وغيرها.

موقع «بريفنتيشن» قدم بعض النصائح للتعامل مع حشرة القراد والوقاية منها وهذه النصائح نرصدها لكم كما يلي:

ماذا تفعل إذا كنت في بيئة منتشر فيها القراد؟

- يوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بوضع مستحضر طارد القراد الذي يحتوي على 20% على الأقل من مادة DEET أو picaridin أو IR3535 ورشها بشكل مباشر على الجلد المكشوف.

- غسل الملابس بمحلول يحتوي على 0.5% من مادة «بيرميثرين» وهي مادة مبيد حشري قوي.

- ضرورة المشي في الطرقات الممهدة بعيدًا عن الممرات العشبية والتي يسير فيها الكلاب لاحتمالية وجود القراد فيها.

- إذا كنت في مكان منتشر فيه الكلاب الضالة وأو رصدت وجود حشرة القراد على الكلاب الموجودة فإنه يجب عليك أن تستحم بعد دخول منزلك مباشرة.

- ضرورة وضع ملابسك في الغسالة وغسل الملابس بمياة درجة حرارتها عالية لضمان التخلص من أي حشرات عالقة على جسدك وملابسك.

- إذا شعرت بأي لدغات غريبة يجب عليك أن تفحص مكان اللدغة لتعرف الحشرة التي لدغتك وإن كانت في مكان لا تراه استعن بالمرآة أو شخص مقرب لرؤية ما لدغك.

- ضرورة إبعاد الحيوانات خارج المنزل ورشهم للتخلص من القراد وذلك حال ظهور حشرة القراد عليهم.

ماذا تفعل إذا وجدت حشرة قراد على جسمك؟

إذا وجدت حشرة قراد متعلقة بجسدك فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بإزالتها في أسرع وقت ممكن.

- يمكنك استخدام ملقاط برأس رفيع لإمساك القراد على أن تمسكه بالقرب من سطح الجلد ثم تسحبه لأعلى بضغط ثابت ومتساوٍ واحذر من أن تلويه أو تهز القرادة حتى لا تكسر جزء من فمها تحت الجلد.

- اغسل المنطقة التي تعرضت للدغ القرادة بالماء والصابون والكحول والمطهرات.

- تخلص من القرادة نفسها عن طريق رميها في المرحاض أو وضعها في الكحول ثم ضعها في كيس واغلقه بطريقة محكمة وألقيها في القمامة.

- استشر الطبيب حال ظهور أعراض غريبة عليك أو إحمرار شديد مكان اللدغة.