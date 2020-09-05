10 معلومات عن حشرة "القراد" بعد هجومها على قريتين بالمنوفية

هاجمت حشرة "القراد" قريتي كفور الرمل وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

وشكل خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، لجنة برئاسة مدير إدارة الأزمات بالوحدة لحل أزمة انتشار حشرة القراد، بعد ورود شكاوى من قرية كفور الرمل وقرية كفر الشيخ إبراهيم.

ونستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن حشرة القراد..

1- القراد كائنات مفصلية الأرجل صغيرة الحجم تشبه العنكبوت.

2 - الحشرة ذات ثمانية أرجل وتنتمي لفصيلة الـ"لوكسويد".

3 - يتسبب في وجودها في المنازل انتشار الكلاب والقطط.

4 - تتواجد هذه الحشرة بكثرة في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

5 - تمتص دماء الحيوانات، وتقوم بنقل الأمراض من خلال نقل الدم.

6 - تتواجد هذه الحشرة في أماكن تواجد الحيوانات، وتنشط في فصلي الصيف والربيع.

7 - في عام 2016 جرى تسجيل 16 نوعا معروفا من الأمراض المنقولة بالقراد تصيب الإنسان.

8 - أبرز الأمراض التي يتسبب فيها القراد، داء لاي، والحمى الراجعة، والحمى النمشية، والتهاب الدماغ المنقول بالقراد، والقرم النزفية، وداء البابسيات، وشلل القراد.

9 - يفضل ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وغسل وتجفيف الملابس واستخدام مستحضرات طاردة للحشرات، لتقليل فرص الإصابة بالقراد.

10- قد تتسبب اللدغة في ظهور بعض الأعراض مثل احمرار شديد، وحكة مستمرة، والشعور بألم شديد مكان اللدغة، وورم وطفح جلدي، وضيق وصعوبة في التنفس، وإسهال مستمر، وارتفاع درجة حرارة الجسم، واضطراب في عدد ضربات القلب، وألم في المفاصل.