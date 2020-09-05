صور.. حشرة "القراد" تغزو قريتين بالمنوفية

شكل خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، لجنة برئاسة مدير إدارة الأزمات بالوحدة لحل أزمة انتشار حشرة القراد، بعد ورود شكاوى من قرية كفور الرمل وقرية كفر الشيخ إبراهيم.

وشملت اللجنة عضوية كل من رئيس وحدة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بقويسنا، وأعضاء من الإدارة الصحية.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، في بيان لها، أن اللجنة رشت الشوارع ومداخل المنازل للقضاء نهائيا على هذه الحشرة، ومنع انتشارها لشوارع أخرى، لافتة إلى أن الحشرة بسبب انتشار الكلاب في هذه الشوارع.

جدير بالذكر، أن حشرة القرادة من الكائنات صغيرة الحجم وتحتوي على 8 أرجل، وهي موجودة بكثرة في أمريكا وأفريقيا، وتعيش على امتصاص دماء الحيوانات ما قد يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض.