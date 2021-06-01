أطباء يوضحون تأثير لقاح كورونا على ضعاف المناعة: يعزز الأجسام المضادة

على مدار نحو عام ونصف، زار فيها فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سكان العالم، ذلك الضيف الثقيل الذي ما لبث أن دخل بين الناس وتوغل في بيوتهم وصمم على عدم الخروج، تارة يصيب الملايين، وتارة يحصد الأرواح، حتى تمكن العلماء من صنع لقاح كورونا، بعدد من الأنواع، لمحاربته والقضاء على محاولاته في المراوغات بالتحور في سلالاته.

وفي الأيام الماضية ومع قبول وزارة الصحة والسكان لطلبات العديد من المواطنين ظهرت بعض الأصوات الخائفة من تأثير اللقاحات على أصحابها كونهم من ضعاف المناعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين حول مدى أمانه وعدم ضرره بهم كونهم أصحاب مناعة ضعيفة نسبيا..

سلامة: لقاح كورونا آمن.. وتخوف ضعاف المناعة قد يبدو طبيعيا

ضعاف المناعة هم الأكثر حاجة لتلقي اللقاح، وفقًا لما قاله الدكتور حسني سلامة أستاذ المناعة والأمراض المعدية، لافتًا إلى أن القلق الذي يتخلل نفوس بعض ضعاف المناعة هو أمر قد يبدو طبيعيا خوفًا من حدوث أي مضاعفات غير محمودة الأثر.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن لقاح كورونا تستخدم النسخة المقتولة من الجرثومة التي تسبب المرض، وهو مكون يحفز الجسم على تكوين ذاكرة لهذا الفيروس المحدد ثم تكوين أجسام مضادة مقابل لقاح حي يحتوي على تركيز منخفض من الفيروس الفعلي نفسه، لذا يمكن لمريض نقص المناعة أن يأخذ اللقاح بأمان ودون خوف.

طبيب: لقاح كورونا يدرب المناعة على مقاومة المرض

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن الحصول على لقاح كورونا سيجعل هناك فرصا للتعايش بدون خوف من الإصابة، لأنه يضمن للشخص وجود أجسام مضادة تواجه الفيروس حال دخوله إلى جسده.

وأضاف «عقبة» أن التطعيمات تقي ضعاف المناعة من الفيروس، وتمنع الوفيات بنسبة كبيرة وتمنع دخول المستشفيات والرعايات المركزة، وتتحمل «الصحة» المسؤولية لما بعد التطعيمات وتنصح المواطنين بالتوجه لمكتب متابعة ما بعد التطعيمات.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن لقاح كورونا، يدرب المناعة على مقاومة المرض وتحفز الجهاز المناعي على القيام بوظيفته ولا تعمل على إضعاف المناعة بل العكس.

أستاذ مناعة عن لقاح كورونا: يجب تطعيم 70% من أفراد العالم به حتى يكون الوضع آمنا

من جانبه، تحدث الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ المناعة بجامعة زويل، قائلًا إن الدول التي حصلت على لقاحات حصرت الفيروس وفق دراسات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه يجب تطعيم 70% أيضا من الأفراد من العالم من أجل أن يكون الوضع آمنا، لافتا إلى أن الفيروس قد يتحور في الدولة الواحدة وتنتج سلالة جديدة لأن الفيروس يتحور من مرة إلى 3 مرات في الشهر الواحد.

وأضاف «الشبيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن بريطانيا انحسر فيها الوباء نتيجة تطعيم عدد كبير من مواطني الشعب الإنجليزي.

وشدد أستاذ المناعة بجامعة زويل على أن اللقاحات الموجودة تحد من انتشار الفيروس في ظل عدم وجود تغيرات كبيرة حاليا في الفيروس، مبينا أن انتقال الفيروس يتم بسهولة من دولة إلى أخرى، مؤكدا أن التدابير الاحترازية تعمل على تقليل انتشار السلالات الجديدة.