كلمة السر «صورة».. لماذا يقبل المصريون على لقاح كورونا؟ 

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة على مستوى التقديم للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن عدد المسجلين الراغبين في الحصول على التطعيم وصلوا حتى الآن لما يقرب من 6.4 مليون مواطن، معللا بأن هذه الطفرة والقفزة الأخيرة بدأت مع إعلان الرئيس عدالفتاح السيسي حصوله على التطعيم.

وقال «صلاح»، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، إنه في بداية الأمر لم تكن عمليات التسجيل بهذه الكثافة، مشيرًا إلى أن الأقبال على الموقع كان يقتصرلمايقرب من 20 إلى 30 ألف مواطن يوميًا، على مستوى الجمهورية، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع لتخوف نسبة كبيرة من الشعب من هذه اللقاحات بسبب الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: «لما الرئيس طلع بالصورة بتاعته وهو بيطعم، وبعد كدا طلع رئيس الوزراء بصورة وهو بيطعم كذلك، يومها معدل التسجيل قفز من 25 ألف إلى 75 ألف»، مشيرا إلى أن مؤشر التسجيل ارتفع إلى 150 ألف مواطن.

وتابع: «لغاية الأسبوع اللي فات، وصلنا إلى 300 ألف مواطن بيسجلوا في اليوم الواحد».

وأكد، أن الرئيس حينما أقدم على تلك الخطوة وبسبب مصداقيته وثقة الناس والشعب به، دفع الكثيرون إلى التسجيل، معلنا أنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من 2.2 مليون موطان بالفعل، ومن المستهدف تطعيم ما يقرب من 40 مليون موطن.