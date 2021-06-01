مرض وجراحة وتحسن حالة صحية.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

أحداث عديدة شهدها الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي شغلت بشكل كبير السوشيال ميديا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أهم الأحداث التي شهدها الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

إصابة مريم سعيد بفيروس كورونا

أعلنت مريم سعيد،عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها ونجلها بفيروس كورونا، قبل ساعات، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وكتبت مريم سعيد قائلة: «الحمد لله على كل حاجة أنا وآسر ابني كورونا، دعواتكم بالشفاء».

وكانت مريم سعيد أعلنت صباح الأحد، عبر صفحتها على فيسبوك، شعورها بآلام في جسدها قائلة «صداع وتكسير عظام أنا وابني الصغير، ربنا يستر هنكشف الصبح»، وانهالت عليها وقتها عدد كبير من تعليقات متابعيها يحثونها على ضرورة الكشف، داعين لها بالشفاء العاجل.

عملية ابن إيناس عز الدين

خضع ابن الفنانة إيناس عز الدين لعملية جراحية دقيقة في المخ استغرقت 8 ساعات ويتواجد حاليا في العناية المركزه في حالة صحية مستقرة.

ووجهت إيناس الشكر لكل من وقف بجوارها في مرض ابنها وكتبت عبر «فيسبوك»: «شكرا لكل الأصدقاء لكل حد وقف جنبي بآخر فترة مرت عليا، أحب أطمن حضراتكم بعد 8 ساعات عملية أمس الحمد الله، هو الآن في العناية المركزة».

وكانت إيناس تشعر بقلق شديد قبل دخول ابنها غرفة العمليات وطالبت متابعيها الدعاء له قائلة «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد».

تحسن الحالة النفسية لشريف دسوقي بعد بتر ساقه

شهدت الحالة النفسية للفنان شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه، تحسنا ملحوظا ورضا بقضاء الله، كما أن دعم الرئيس السيسي له وعدد من نجوم الوسط الفني ساهم بشكل كبير في تحسن حالته الفنسية.

وأكد شقيق شريف دسوقي في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شريف يتمتع بحالة صحية جيدة ويستعد خلال أيام لتلقي جلسات التأهيل النفسي.

وكان شريف دسوقي خضع منذ أيام قليلة لعملية بتر ساقه إثر جرح في رجله اليسري وتدهورت حالته بسبب مرضه بالسكري، ليقرر الأطباء بتر الرجل من تحت الركبة.