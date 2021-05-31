بعد إصابة مريم سعيد صالح بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ10 مشاهير

شهدت الفترة الماضية، عددا من حالات الإصابة في الوسط الفني وبين المشاهير، وتجددت اليوم بإعلان الفنانة مريم سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح بإصابتها هي ونجلها آسر بفيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، تطورات الحالة الصحية لعدد من المشاهير، حيث أصيب 8 منهم بفيروس كورونا المستجد، بينما أصيبت الفنانة سلمى أبو ضيف بحروق بجسدها في آخر أسبوعين، أما ابنة الهضبة عمرو دياب، فتعاني من 3 أمراض.

1- مريم سعيد صالح

أعلنت الفنانة مريم سعيد صالح، إصابتها هي وابنها آسر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وكتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على كل حاجة أنا وآسر ابني كورونا، دعواتكم بالشفاء».

2- سلمى أبو ضيف

أعلنت سلمى أبو ضيف تعرضها لحروق بجسدها في آخر أسبوعين من الشهر الجاري، بينما نشرت، عبر استوري «إنستجرام»، أن شقيقتيها تعرضتا لـ«قطع» في أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل.

3- دلال عبدالعزيز

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، ووجه الشكر لكل الأطباء القائمين على علاجها، مؤكدا أن حالتها لا تزال تحتاج إلى أكسجين بجرعات عالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم».

4- علي الحجار

أكد الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان على الحجار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لشقيقه علي الحجار وزوجته تحسنت بشكل كبير عما سبق، بعدما أعلن إصابته وهو وزوجته هدى طلعت بفيروس كورونا.

5- خالد أنور

أعلن الفنان خالد أنور، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر «أنور» مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بـ«ستوري إنستجرام» قائلًا خلاله: «كوفيد».

6- فاطمة الكاشف

أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» سلبية مسحة كورونا التي أجرتها ومغادرتها المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.

7- شريف الدسوقي

نشر الفنان حسن أبو الروس، رسالة صوتية منسوبة للفنان شريف دسوقي، وجه خلالها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما وجَّه بتقديم معاش استثنائي له، حيث أجرى عملية جراحية مؤخرًا استئصل على إثرها إحدى قدميه.

8- سارة حازم

أعلنت الإعلامية سارة حازم، إصابتها وأسرتها بالكامل بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشرت صورة مع والدها ووالدتها وأشقائها وكتبت عليها: «بقينا كلنا عيلة إيجابية.. الحمد لله قريب نرجع سلبيين إن شاء الله».

9- إصابة والد كريم عبدالعزيز بكورونا

يتواجد المخرج الكبير محمد عبدالعزيز حاليا بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأن حالته الصحية مستقرة، ويتمتع بصحة جيدة، وأنه جرى نقله للمستشفى من أجل الراحة والتأكيد على استقرار الحالة فقط، وسيخرج منها عقب تعافيه تماما من الفيروس.

10 - جانا عمرو دياب

أعلنت جانا عمرو دياب أنها أصيبت بثلاثة أمراض، هي: «فرط الحركة ADHD، واضطراب القلق «anxiety»، وورم سرطاني في أحبالها الصوتية».