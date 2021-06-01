بزيادة 5 آلاف جنيه.. وكيل هيونداي يرفع أسعار عدة فئات لسيارات 2021

أعلن الوكيل المحلي للعلامة «هيونداي» في السوق المحلية، خلال الساعات القليلة الماصية، زيادة في أسعار فئات عدد من الطرز موديل العام الجاري 2021، بقيمة تتراوح ما بين 2000 جنيه وحتي 5000 جنيه.

وفى سطور نرصد القائمة السعرية الخاصة بفئات كل طراز من من تلك السيارات.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ5 فئات متعددة الاستخدامات، يصل سعر الأول 450 ألف جنيه، والثانية بـ480 الف جينه، والثالثة بـ515 ألف جنيه، والرابعة بـ565 ألف جنيه، والخامسة بسعر 605 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB بقيمة 2000 جنيه

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 217.900 جنيه، والثانية بـ227.900 جنيه، والثالثة بـ233.900 جنيه، والرابعة بـ243.900 جنيه، والخامسة بسعر 253.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سين وقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

ارتفاع أسعار هيونداي i20 بقيمة 2000 جنيه.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات، مختلفة التجهيزات، يصل سعر الأولى إلى267 ألف جنيه، والثانية بـ287 الف جنيه، والثالثة بـ297 ألف جنيه، والرابعة بـ307 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، وسعة 1400 سي سي، وقوة 99 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.