تفاصيل مزاد 18 مايو لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية.. هيونداي ونيسان

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية، يوم 18 مايو الجاري، وذلك في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

تفاصيل السيارات والبضائع المعروضة في مزاد 18 مايو

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفق البوابة الإلكترونية التابعة لها تفاصيل المعروض بالمزاد من سيارات نيابات وبضائع جهات حكومية، وذلك على النحو التالي:

سيارات نيابات وجهات حكومية

تشمل موتوسيكلات وسيارات ماركات هوجانج، دايون، سوزوكي، روكت، فيسبا، بوكسر، كوزاكي، سيارة شيفروليه ابترا، هيونداي، نيسان، ايسوزو، اسبرانزا، شاهين

بضائع جهات حكومية

تشمل خردة وكُهنة كولدير، حديد وصاج ، مواسير، بطاريات، كراسي، كاوتش، كيسة كمبيوتر، خشب، بلاستك، كتب ملغاه، ماكينات تصوير، وخلافه من بضائع الجهات الحكومية المختلفة.

ضوابط دخول مزاد 18 مايو

ويعد شراء كراسة الشروط من شرط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، على أن تُطلب من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه، ويضاف لثمن كراسة الشروط الرسوم والدمغات المقررة طبقًا لقرار وزير المالية رقم 3 لسنة 2019، تنفيذًا للقانون رقم 16 لسنة 2018 والقانون رقم 200 لسنة 2020.

ويتم دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ثم بعدها دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.

وشددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اتخاذ الإجراءات الوقائية لكل المتزايدين أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقدم بين الحين والآخر مزادات لبيع أنواع مختلفة من السيارات بأنواع مختلفة وبضائع حكومية مختلفة.