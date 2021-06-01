وسط إجراءات احترازية.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

توافد قرابة 51 ألفا و560 طالبا وطالبة، على 330 لجنة فرعية في امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، موزعين على جميع الإدارات التعليمية السبع بمحافظة بني سويف، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، وألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وكشف الحرارة على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.

وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أن المديرية أتمت استعداداتها ت لبدء ‏امتحانات الشهادة الإعدادية حيث تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 330 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أن لجنة تقدير الدرجات قد استعدت لبدء تصحيح أوراق الإجابات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح بمادة اللغة العربية غدا الأربعاء 2 يونيه 2021، وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات، وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة "الكنترول" بتوخي الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

كان محافظ بني سويف، اعتمد في وقت سابق جداول امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2020/2021، عام ومهني، حيث تعقد الامتحانات على مدار 6 أيام، والتي تبدأ الثلاثاء 1 يونيه باللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعاء 2يونيه بالدراسات الاجتماعية، والخميس 3 يونيه بالهندسة، والسبت 5 يونيه للغة الأجنبية، والأحد 6 يونيه للعلوم، وتختتم يوم الإثنين 7 يونية بمادة الجبر، وقد تمت مراعاة أن يخصص لكل مادة يوم واحد للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان.