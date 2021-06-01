عاجل.. مصرع تلميذ غرقا في ترعة بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقا داخل ترعة بدائرة مركز جهينة شمال سوهاج، إثر سقوطه بها، اليوم، تم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى جهينة المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول «يوسف.م.ع»، 10 سنوات، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث غرق.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده «مصطفي.ع.ا»، 36 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.