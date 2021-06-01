عاجل.. إحالة 3 سائقين للجنايات بتهمة الشروع في قتل نجار: قطعوا يده وطعنوه

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة 3 أشخاص من قرية «ميت عنتر»، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية إلى الجنايات بتهمة الشروع في قتل نجار مسلح عمدا مع سبق الإصرار قاصدين قتله.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثةهم : «هشام م. م.،23 سنة سائق خاص»، و«الصديق ن. ب.، 23 سنة سائق»، و«محمود م. ع.، 47 سنة سائق»، محبوسون وجميعهم مقيمون في قرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقلهية، ترصدوا للمجني عليه وعاجله المتهمان الأول والثاني بالضرب على رأسه بسلاح أبيض قاصدين شطرها فوضع يده اليسرى موضع استقرارها فشطراها بسلاحيهما وانهالا عليه بالضربات المتلاحقة بجسده، وطعنه المتهم الثالث، فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطبيب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمتهم.

ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات حيازة أسلحة بيضاء «سكين - سنجة »، فيما أكد المجني عليه «نصحي منصور حسين خضر، 48 سنة نجار مسلح»، في تحقيقات النيابة العامة، أنه إثر خلافات سابقة فيما بين نجله ونجل المتهم الثالث، جاء إليه المتهم الثالث ودفعه بالأيدي فرد إليه ما قام به، وانصرف الأخير إلا أنه عاد إليه ومعه المتهمين الأول والثاني وباحرازهم سلاحين أبيضين «سكين –سنجه» و عاجلوه بالضرب بالأسلحة، وعزي قصدهم إزهاق روحه وعدم بلوغ مقصدهم لتداركة بالعلاج.

تقرير مصلحة الطب الشرعي لحالة المجني عليه

وجاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وجود إصابات جراحية قطعية بالظهر واليد والطرف العلوي الأيسر ومثلها يحدث من الاصابة بنصل صلب حاد اي كان نوعه وهي جائزة الحدوث من التعدي عليه بمثل الأدوات والوردة بشهادته وبتاریخ معاصر للواقعة.

ثبت بتقرير مستشفى جامعة المنصورة: «إصابة المجني عليه بإصابات متعددة بالجسم وجرح طعني غير نافذ بالبطن والظهر وقطع بالرسخ الأيسر وقطع والعصب الزندي وقطع بالأوتار القابضة ، وجرح طعني غير نافذ بالجهة اليسرى».