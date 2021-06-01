«الداخلية» تحصّل 748 ألف جنيه غرامة كمامة خلال 24 ساعة

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 15021 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14966 شخصًا المقدرة بـ748,300 جنيه، وتحرير محاضر لـ55 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 1716 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 302 قضية في مجال منع تداول «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 2363 «شيشة».