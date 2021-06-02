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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:13 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يرغب عدد كبير من المواطنين في متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الفروض في أوقاتها، وتقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات والمدن اليوم الأربعاء 2 يونيو، وذلك وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:10

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:10

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب: 07:00

أذان العشاء: 08:34

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:21

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:22

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب: 06:43

أذان العشاء: 08:10    

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:05

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:05

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:25

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