«حياة كريمة».. مبادرة للبناء ونشر الوعي بين المواطنين (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. مبادرة للبناء ونشر الوعي بين المواطنين».

وتعتبر «حياة كريمة» من الخطوات الملموسة التي تتم على الأرض بهدف تغيير حياة كثير من المصريين، وذلك في السكن وتوفير وإتاحة فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتنمية وعي الناس وثقافتهم، وهو ما عملت عليه وزارة الثقافة.

وشاركت وزارة الثقافة في فعاليات مبادرة حياة كريمة منذ يناير الماضي، لدعم إحياء وتعزيز الهوية المصرية والثقافة ونشر الوعي ونشر التنوير وتطوير الوعي الجمعي في كل المحافظات، كما أنّ خطة مشاركة الثقافة وبناء وعي المواطن في المبادرة تشمل عدة مراحل، أولها 74 نشاطا في 21 قرية تتبع 6 محافظات، بدأ أولها بعروض مسرح المواجهة والتجوال، وجرى تقديم 8 عروض مسرحية مجانية في الساحة المفتوحة بمشاركة كبار الفنانين في 15 قرية تتبع 3 محافظات بواقع 4 قرى في قنا و7 قرى في الأقصر و4 قرى في المنيا.

وبلغ عدد المشاهدين أكثر من 24 ألف شخص، وانضم مشروع المسارح المتنقلة إلى مبادرة حياة كريمة وتم من خلالها تنفيذ 66 نشاط ثقافي بين ورش أدبية وفنية وعروض مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات تثقيفية في 3 محافظات، هي البحيرة وأسيوط وأسوان، ووصلت الفعاليات إلى 6 قرى بواقع 4 في محافظة البحيرة وقرية في أسيوط وقرية في أسوان، ووصل عدد المستفيدين في القرى لنحو 6 آلاف شخص.