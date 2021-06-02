تعرف على اشتراطات آداء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بدمياط

أدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط السبت الماضي، الامتحان التكميلي الأول لمادة اللغة العربية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال وقت الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنّ الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية، يضم 15 سؤالًا للغة العربية في 60 دقيقة موضحة أنّ الامتحان التكميلي يعقد للطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول حتى يتمكن من الحصول على نسبة 50% فأكثر، وفق الحالات التالية:

شروط الحصول على نسبة 50%

1- الطالب الغائب عن امتحان الفصل الدراسي الأول.

2- الطالب الذي لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.

3- الطالب الذي حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر، ويُعد اجتياز هذا الامتحان شرط أساسي للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، والمزمع عقده في يونيو المقبل.

وأكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في تصريح صحفي له، أن غرفة العمليات بمركز التطوير التكنولوجي تتابع فنيًا دخول طلاب الشهادة الثانوية لأداء الاختبار التجريبي الإلكتروني مع بداية يومه الأول.

استهداف 10427 طالب وطالبة في دمياط

وأضاف «عثمان»، أنه يستهدف من الاختبار التجريبي الإلكتروني 10427 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن إخصائي التطوير التكنولوجي بكافة الإدارات على أهبة الاستعداد للتدخل السريع والفوري في حالة حدوث أي طارئ.

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وأصدر «عثمان»، تعليماته لمديري الإدارات التعليمية بتعقيم اللجان قبل وبعد آداء الاختبار ومتابعة دخول وخروج الطلاب وقياس درجات الحرارة مع استخدام المعقمات، والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.