«جلال» يقتل شقيقه برصاصة في القلب: «عايز يجوز ابنه لبنتي بالعافية»

«مفيش جواز بالعافية وبالإكراه، قولت له بنتي هتكمل تعليمها وخلي ابنك يشوف مصلحته، قالي محدش هيتجوزها غير ابني فضربته بالنار» تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب أربعيني بقتل شقيقته بطلقة من عيار ناري خرطوش أمام منزل أحدهما في العياط، الحقد المكتوم بين الشقيقين كان السبب في الجريمة، وسرعان ما انفجر إلى بركان نار بينهما في أول نقاش حاد عندما طلب الشقيق الأكبر من الأصغر يد ابنة الأخير لنجله، فرفض بزعم أنها في المرحلة الثانوية: «بنتي هتكمل تعليمها معنديش بنات للزواج»، وعندما احتدم النقاش أخرج المتهم فرد خرطوش من ملابسه وقتل به شقيقه الأكبر في مشهد مأساوي.

جثة الضحية تحيطها الدماء

تجمع أغلب سكان جزيرة السلام بقرية الرقة بالعياط عقب الجريمة، وشاهدوا المجني عليه «محمد»، 54 عاما، ملقى على الأرض ودماؤه تحيط بالجثمان، وتأكدوا أنه جثة هامدة لا نفس فيها، فأبلغوا مركز شرطة العياط بما حدث في الوقت الذي نجح المتهم من الهروب من مسرح الجريمة، زاعمًا أنه ذاهب إلى الشرطة لتسليم نفسه، وبعدها انتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث، ونجحت من خلال الرصد الأمني في القبض على المتهم.

مفيش جواز بالإجبار

«أخويا كان عايز يجوز بنتي لابنه بالعافية، وقولت له الزمن ده عدى خلاص لازم البنت والولد يكونوا مقتنعين مفيش جواز بالإجبار»، بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه في تحقيقات النيابة العامة، مدعيًا أن تصرف شقيقه ومحاولته الاعتداء عليه بالضرب بصحبة نجله كان السبب في قتله وإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر فمات في الحال، وعقب انتهاء النيابة من سماع أقوال المتهم قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا بذات التهمة، واقتادت المباحث المتهم إلى مسرح الجريمة وقام بتمثيلها في حضور ممثل النيابة العامة.