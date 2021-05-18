تفحم جهاز عروس.. السيطرة على حريق دار أيتام بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق نشب بجمعية خيرية بدار الأيتام بطنطا التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقال مسؤول أمني إن الحريق تم السيطرة عليه، وتبين من المعاينة المبدئية وجود ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق داخل حجرة من حجرات الطابق الثالث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء المبنى.

وقال الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، إن مبنى دار الأيتام مكون من 15 غرفة على ثلاث طوابق وأن الحريق نشب في إحدى الحجرات بالطابق الثالث، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لكشف سبب الحريق وبيان ملابساته وطلب تحريات المباحث.

وأكد مسؤول بالجمعية الخيرية أن الحريق الذي اشتعل قبل قليل بمقر الدار كان داخل إحدى غرف البنات بالدار.

وأضاف أن الغرفة كان يوجد بها جهاز عروس من إحدى بنات الدار وأسفر الحريق عن تفحم الغرفة بالكامل، كما تم فصل البنات عن الجزء المحترق وتم فصل التيار الكهربائى، مشيرا إلى أن عدد البنات بالدار 29 فتاة وجميعهن بصحة جيدة، مضيفا أن السبب في الحريق هو ماس كهربائي.

وكانت دار الأيتام الكائن بجمعية خيرية بمنطقة المعرض بمدينة طنطا شهدت مساء الاثنين حريقا داخل إحدى الغرف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بـ3 سيارات للسيطرة على النيران، وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.