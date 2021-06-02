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محمود مسلم

حظك اليوم اللأربعاء 2-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:13 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
برج الحمل

برج الحمل

يتوافق مولود برج الحمل مع مواليد برج الأسد وبرج القوس وبرج الجوزاء وبرج الدلو، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تعتني بصحتك وألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

 القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن غضبك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل النجمة العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

 

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