حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص على الصعيد العاطفي والعملي، ولا يستطيع أن ينجز أعماله دون تحري الدقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يحمل لك أخبارا جيدة ويدفعك لتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين.. تتمتع بمزاج جيد وتقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.