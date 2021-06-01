خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2021 عبر الموقع الرسمي للوزارة

خطوات التقديم لمرحلة رياض2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.. من أكثر العمليات بحثا على محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ يبحث عدد كبير من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أولادهم بمرحلة رياض الأطفال، عن شروط الالتحاق بالمرحلة، والأوراق المطلوبة للتقديم.

وذلك تزامنا مع بداية موعد التقديم لرياض الأطفال لعام 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه سيبدأ في كل مديريات التعليم على مستوى مصر اليوم الأول من يونيو الجاري.

ويتم التسجيل إلكترونيا، على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الإلكترونية، كما ستتيج مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، روابط داخلية على موقعها الإلكتروني للتسجيل إلكترونيا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم لمرحلة رياض2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم لمرحلة رياض 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/.

2- الدخول على لينك التقديم بمرحلة رياض الأطفال:

https://kg.emis.gov.eg/.

3- اختيار نوع المدرسة رسمية أو مدرسة لغات واختيار المحافظة.

4- إدخال بيانات الطالب من الرقم القومي وتاريخ الميلاد و نوع الطالب و المحافظة التابع لها .

شروط التقديم لمرحلة رياض2021

1- أن يكون الطفل في 1/10/2021 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات .

2- الالتزام بالمربع السكني لولى أمر الطفل وفق ما تم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

3- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم على مدرستين للغات في الوقت نفسه والتوقيع على تعهد بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوما بعد إعلان النتيجة.

4- اجتياز الطالب المقابلة الشخصية بعد إعلان النتيجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال 2021

- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر مع 5 صور ضوئية للشهادة.

2- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل، وما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.

3- 4 صور شخصية للطفل.