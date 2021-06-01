استشاري حميات بأسوان يقدم نصائح للوقاية من الفطر الأسود

نشر الدكتور طارق جسور استشاري الباطنة والحميات بأسوان، بعض النصائح للوقاية من الإصابة بالفطر الاسود، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتضمنت نصائح الطبيب للوقاية من الفطر الأسود، التخلص من القمامة في البيت أولا بأول، وأي فاكهة أو خضروات أو أي مأكولات معطوبة ورمي الثمار المعطوبة كاملة دون الاحتفاظ بالجزء السليم في الثمرة الواحدة، وتنظيف الثلاجات بشكل دوري وجعلها مفتوحة بعض الوقت أثناء عملية التنظيف للقضاء على رطوبتها، وفتح الشبابيك في وقت وجود الشمس للقضاء على الرطوبة.

وطالب المواطنين بفتح شفاطات الحمامات والتخلص من البقع السوداء باسقف الحمامات والناتجة عن تكثيف قطرات الماء، والتخلص من المناديل الورقية والورق بعد استعماله مباشرة، ورطوبة الحوائط والمفروشات بشكل خاص، إلى جانب الحد من تناول الأغذية المصنعة والمعلبة والتى تحتوي على مواد حافظة قدر الإمكان، فضلا عن التوقف عن تعاطي الكورتيزون والمضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبي، لافتا إلى أن الفطر الأسود يدخل للجسم عن طريق الطعام الملوث بالفطر خاصة الخبز غير الطازج والفاكهة والخضروات المعطنة.

مدير الصحة لم نسجل حالات بالفطر الأسود في أسوان

على جانب متصل، قال الدكتور إيهاب حنفي مدير مديرية الشئون الصحية في أسوان، إن المديرية لم تسجل إصابة بالفطر الأسود داخل حدود محافظة أسوان، وحال التأكد الرسمي من ظهور حالات سيتم الإعلان عنها لن هذا المرض ولا يوجد لدينا ما نخفيه عن المواطنين.