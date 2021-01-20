محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بأدارة تموين قفط

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة التموين بقرية القلعة مركز قفط، وذلك في إطار تطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقي الدعم، بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والنائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أن مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بقرية القلعة، يخدم مواطني مركز قفط بالكامل، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المركز بلغت نحو مليون و300 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم حتى الآن، الانتهاء من تطوير وافتتاح 6 مراكز للخدمات التموينية وهي (بندر قنا- بندر أبوتشت- بندر نجع حمادي- العسيرات بمركز فرشوط – بندر دشنا- حجازة بمركز قوص)، وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية، وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين.

فيما أوضح وكيل وزارة التموين، أن المراكز التكنولوجية تعد طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، حيث يتم إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة حيث تقدم المراكز المطورة خدمات(بدل فاقد وتالف- إصدار فصل اجتماعي- إضافة الزوجة- وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى- الخصم- الإلغاء- التظلمات).

وأثناء عودته المحافظ، تفقد طريق قرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا حيث قام بمعاينة طبقة الأساس الخاصة بالطريق (التربة الزلطية) وتم أخذ عينات منها وإرسالها الى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، رافقه المهندس محمد نبيل مدير مديرية الطرق والنقل واللجنة الفنية لاستلام الطرق الاقليمية بنطاق المحافظة والمكونة من (دكتور بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة ومهندس من الهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس من مديرية الطرق والنقل بقنا ومهندس من ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة).

وأكد الداودي، أن محافظة قنا شهدت مؤخرا، طفرة كبيرة في قطاع الطرق، حيث تم إنشاء مجموعة من الطرق الجديدة، يأتي على رأسها محور الشهيد باسم فكري، بالإضافة إلى إعادة رصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية، بالمدن والقرى لزيادة معدلات الأمان والسلامة بها، مشيرا إلى أن مجموع أطوال الطرق التى تم رصفها مؤخرا، بلغ حوالى 1000 كم، بين طرق جديدة وإعادة رصف طرق قائمة يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.