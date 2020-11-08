"غازتك": بدء التشغيل التجريبي لثاني محطة تموين بالغاز الطبيعي في قنا

قامت شركة غازتك، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بالتشغيل التجريبي لمحطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في قنا والتى تعد المحطة الثانية للشركة بالمحافظة، وتعمل المحطة الجديدة بضاغط سعة 1450 م3ساعة وتم تزويدها بـ6 نقاط شحن معلقة.

يأتي ذلك في إطار جهود شركة غازتك في التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي، وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى تعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتعد محطة قنا (2) ثاني المحطات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد محطة الغردقة (3)، طبقًا للاتفاق المبرم بين وزارة البترول ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي غاز السيارات، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والذي يتيح لشركتي غاز السيارات إمكانية استغلال بعض المساحات الشاغرة بمحطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، من خلال إقامة محطات تموين نموذجية متكاملة الخدمات على الطرق وفي الأماكن الحيوية.

وبتشغيل محطة قنا (2)، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 101 محطة تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات بمصر.

ومن جانبه ذكر المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، أن إنشاء محطة قنا الجديدة سوف يعزز مخطط شركة غازتك الذي بدأت تنفيذه منذ عدة سنوات للتوسع في تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعي، والإسهام فى مشروعات التنمية فى محافظات الصعيد حيث كان للشركة السبق والريادة في تنفيذ مثل هذه المشروعات الخدمية للمواطنين، فقامت الشركة بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف فى عام 2000، وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين في محافظة الفيوم ثم محطات أخرى بمحافظات المنيا وسوهاج وأسوان وقنا، وجارِ أيضًا إنشاء محطة في مدينة الأقصر.