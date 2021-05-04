تموين قنا: أحذروا النصابين في إضافة المواليد الجدد2021

أطلقت مديرية التموين في محافظة قنا، تحذير للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، من النصابين الذين يقومون بإيهامهم بأن لديهم القدرة على إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في أي وقت، كما يقومون بتقاضي مبالغ مالية نظير ذلك، ورغم أن «التموين»، حددت الفئات التي تستحق الإضافة إلا أن معدومي الضمير يمارسون أعمالهم وسط انسياق المواطنين ورائهم دون الرجوع إلى المسئولين في مكاتب وإدارات التموين المنتشرة في القرى ومدن المحافظة.

نصابو التموين

وقالت مديرية التموين في بيان لها اليوم: «كل بطاقة ولها وضعها المختلف عن الثانية بمعنى أنه ممكن بطاقة تقبل إضافة للمواليد الجدد والأخرى لا تقبل ونحن ليسوا مجبرين للرد على كلام معدومى الضمير بإشاعة أنهم يعرفوا يضيفوا المواليد والزوجة المحرومة».

موقع دعم مصر

وتابعت: «إضافة المواليد من خانة إضافة أفراد غير مقيدين تموينيا وليس من ضم أفراد أسرتي لأنها تعطيك إشعار وهمى بالإضافة مع أنها مش بتقبل ويجيلك تم بنجاح مع رقم الطلب، لذا جرب بنفسك من موقع دعم مصر أو مصر الرقمية، ولو غير مستحق جرب ثانى لأن الموقع فيه تحديثات وكل فترة يتضاف فئات مسموح لها الإضافة».

وأكدت المديرية أن معظم الإصدارات الخاصة بالسيدات أو ضم أفراد الأسرة غير مفعلة إلى الآن وسوف تفتح أول شهر 7، ولسنا مضطرين للرد على كلام أشخاص غير مسئولة، فمن يؤكد لك إمكانية إضافة المواليد تأكد أنه شخص نصاب».