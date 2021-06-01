خطوات حجز عروض الصوت والضوء إلكترونيا بعد عودة المواعيد الصيفية

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عودة عروض الصوت والضوء بالمواعيد الصيفية، في مناطقها الخمس (الأهرامات - أبو سمبل - الكرنك - فيلة - إدفو)، مع التشديد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال التواجد في ساحات العروض، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية.

وتقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، على أن تكون في منطقتي الأهرامات وأبوسمبل الساعة السابعة والنصف مساءً، ومناطق إدفو والكرنك وفيلة الساعة السابعة مساءً.

أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء

- عرض الأهرامات: 80 جنيهًا للتذكرة العادية، و100 جنيه للتذكرة الـVIP، و45 جنيهًا للأطفال أقل من 12 عامًا.

- عرض الكرنك وإدفو ومعبد فيلة وأبو سمبل: 80 جنيهًا للتذكرة العادية، و45 جنيهًا للأطفال أقل من 12 عامًا.

خطوات حجز عروض الصوت والضوء أونلاين

- الدخول على الموقع الخاص بعروض الصوت والضوء من هنـــــــــا.

- اختر العرض المراد حضوره، وبعدها اضغط على كلمة «احجز الآن».

- حدد موعد الزيارة.

- بعد ذلك أدخل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل الخاص، ثم اضغط بالموافقة على الشروط والأحكام.

- يظهر أمامك إجمالي المبلغ المدفوع بعد إضافة رسوم الحجز والضرائب لتنتقل بعدها إلى صفحة الدفع.

- أدخل بيانات بطاقتك الائتمانية ثم اضغط على «التالي» لإتمام عملية الحجز.

وأوضحت الشركة أنّ التذاكر غير قابلة للاسترداد لكنها قابلة للتغيير، إذ يمكن إعادة جدولة التذاكر المحجوزة إلى وقت بديل أو عرضها في مكان مختلف، إذا تم ترتيبها مسبقًا قبل 24 ساعة من العرض المجدول للتذكرة الأصلية، أما في حالة عدم الحضور؛ لن يتم إجراء أي تعديلات على التذاكر أو استرجاعها.

وأشارت الشركة إلى أنّه حال إقامة عرض ثانِ، يكون بحد أدنى لـ5 سائحين أو 12 تذكرة عربي عدا الخميس، وتقام العروض دون حد أدنى في حالة وجود حجز إلكتروني مسبق من خلال موقع الشركة.

وأهابت الشركة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالحفاظ على المنطقة الأثرية والمتعلقات الموجودة بها وعدم العبث أو استخدام مواد قابلة للاشتعال أو ألعاب نارية، والالتزام بشروط وضوابط المواقع المقام بها العروض وعدم استخدام العروض في أي نشاط عقائدي أو سياسي أو مخالف للنظام والآداب العامة أو أي نشاط آخر غير وارد في الاتفاق.