مواعيد عروض الصوت والضوء بالمواقع الأثرية بعد قرارات الغلق الجديدة

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، مواعيد عروضها بالمواقع الأثرية الهرم ومعابد الكرنك بالأقصر ومعبدي فيلة وإدفو بمحافظة بأسوان النهائية بعد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي والتي تقرر أن تكون في 11 مساءً بدلًا من التاسعة مساءً.

وقال محمد عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة التنفيذي لـ«الوطن»، إنَّ المواعيد النهائية لعروض الصوت والضوء بالقاهرة والأقصر وأسوان ستكون في حفلين يبدأ أولهما في السابعة مساءً فيما يبدأ الثاني في تمام التاسعة مع مراعاة كامل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من تباعد إجتماعي والالتزام بأدوات الوقاية.

أسعار التذاكر وطرق الحجز

وأشار إلى إمكانية حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة مصر للصوت والضوء وعبر شباك الحجز بالمواقع الأثرية حيث يبلغ أسعار التذاكر 300 جنيه للأجنبي و80 جنيهًا للمصري و45 جنيهًا للطفل.

وكانت الشركة عدلت مواعيد عروض الصوت والضوء خلال الشهر الكريم، بمواعيد تتناسب مع مواعيد الإفطار، وتشجيعا للمصريين، إضافة إلى السائحين وإتاحة فرصة التواجد في العروض، حيث كانت العروض تبدأ عروض الصوت والضوء في رمضان بمنطقتى الهرم- فيلة الساعة 8:30 مساءً، ومنطقتي الكرنك وأبو سمبل الساعة 8 مساءً، ومنطقة إدفو الساعة 7:30 مساء.

وخلال أيام عيد الفطر المبارك وما تلاها، تمّ تعديل المواعيد للعروض في مناطق الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل الساعة السابعة مساءً ومنطقة إدفو الساعة السابعة والنصف مساءً وكان الحرص أن يتمّ الغلق قبل الساعة التاسعة مساءً وذلك تماشيا مع قرارات الحكومة وإجراءتها الاحترازية للمواجهة جائحة فيروس كورونا والتي صدَرت نهاية رمضان بتعديل مواعيد غلق المحلات والمنشآت التجارية في تمام التاسعة مساءً.