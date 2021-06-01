«ثقافة النواب» تطالب بسرعة صرف مكآفات نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام

طالبت لجنة الثقافة والآثاروالإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بضرورة توفيرالاعتمادات المالية المخصصة لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام الوطني.

وقالت«شرف الدين» خلال الاجتماع، موجهة كلامها لممثلة وزارة المالية: «هذه الاعتمادات يجب أن تصرف فورًا، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لديها نفس المشكلة، و يجب أن تصرف المكافآت بمجرد خروج الصحفي أوالإعلامي على المعاش».

وأوصت لجنة الإعلام في البرلمان خلال اجتماعها بزيادة المخصصات المالية للهيئة العامة للاستعلامات بما يساعدها على القيام بدورها في الخارج كأحد أذرع القوى الناعمة للدولة المصرية.

وبدوره، طالبت النائبة نشوى الديب، بضرورة تفعيل دورالهيئة العامة للاستعلامات بالخارج، كما أوصت اللجنة بزيادة موازنة المجلس الأعلي للإعلام بنحو ٥ مليون جنيه على المبلغ المخصص للمجلس في الموازنة الجديدة 2021- 2022.

وانتقدت النائبة الدكتورة ألفت المنزلاوي، عضو لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب، تجاهل وزارة المالية الاهتمام بالمستحقات المالية للصحفيين العاملين بالجرائد الحزبية.

وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين والمخصص لمناقشة الموازنات الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام: « لدي علاقات وزمالة مع العدد من الصحفيين بالجرائد الحزبية وللأسف نتفاجأ حينما يتوفى أحدهم بتأخر صرف نفقات الدفن ومكافأة نهاية الخدمة لشهور طويلة»، مضيفة: «غالبية الصحفيين يحتاجون إلى نظرة شاملة لمستوى دخولهم».