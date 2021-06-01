إصابة 4 بينهم طفلين في انقلاب أتوبيس سياحي بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، حادث انقلاب أتوبيس سياحي، قبل قليل، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفلان، تم نقلهم إلى مستشفى أبورديس، وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بعد ظهر اليوم الثلاثاءن يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي رقم (أ ي ج 326)، بمدينة شرم الشيخ، على الطريق أمام قرية «هوليوود»، عقب اصطدامه بأحد المطبات الصناعية على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «سامح إبراهيم الخولي»، 43 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات، و«أحمد إبراهيم المنزلاوي»، 6 سنوات، بكدمه في الصدر، وكلاهما من محافظة البحيرة، و«جنا هاني فتحي»، 10 سنوات، من القاهرة، بكدمة بالصدر، و«تسنيم مجدى شال»، 17 سنة، من محافظة الجيزة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وتم إخلاء موقع الحادث، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.