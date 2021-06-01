«العليا للفيروسات»: 90% من حالات كورونا في الخارج تعالج بدون أدوية

أكد الدكتور أحمد الحلفاوي، أستاذ الصدر وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه يعترف بأن جلطات الرئة زادت نسبة حدوثها مع وباء كورونا المستجد، مشددا في الوقت ذاته أن هناك تضخيم في خوف الناس من حدوث هذا الأمر، قائلا: «الناس دلوقتي بقى كل خوفها من موضوع الجلطات ده»، منتقدا في الوقت ذاته الممارسات الطبيبة المبالغ فيها مع وباء كورونا، كاشفا أن 90% من الذين يصابون بكورونا بالدول الغربية يطلبون منهم الالتزام بالعزل المنزلي فقط كعلاج لهم دون استخدام أي أدوية، ودون أن يطالبوهم بتحاليل ولا أشعة، مصرحا: «بيقولوا لهم بس لو نفسك تعبك ابقى تعالي المستشفى».

وأضاف «الحلفاوي»، خلال لقائه، الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن هناك بعض الشباب حاليا يعيشون حياة عادية ويمارسون حياتهم بشكل عادي وبعدهم يمارس الرياضة بشكل أساسي، ومع ذلك يتخوفون من حدوث الجلطات لهم، متعجبا من حالة الخوف المبالغ فيها، متابعا: «الناس مرعوبة أوي».

وأشار أستاذ الصدر وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن الكثير من الناس حاليا يستخدمون الأدوية بشكل مفرط للغاية حتى قبل أن يصابوا بفيروس كورونا، إعمالا بمبدأ «باخد احتياطاتي»، لافتا إلى أن هذا أمر خاطىء.

وأوضح أن وباء كورونا عمره على كوكب الأرض لا يتخطى حتى الآن العام ونصف، لذلك ليس من الصحيح وغير مؤكد ربط التعافي من الوباء بالكثير من الأعراض والأمراض التي تهاجم مصاب كورونا بعد تعافيه، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت في هذا الأمر حتى الآن، كشفت أن 30% من المصابين بكورونا ضمن الحالات البسيطة والمتوسطة، تلازمهم أعراض الإصابة بكورونا لفترة طويلة بعض الشيء، مصرحا أن نفس الدراسات أوضحت أن هذا يحدث مع 70% من مصابي هذا الفيروس الذين تطلب حالاتهم أن يدخلوا المستشفى.

وأردف أن هذه الدراسات ذكرت قائمة من تلك الأعراض، وبالتحديد حوالي أكثر من 80 عرضا.