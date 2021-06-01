«اغتصب ابنته».. تفاصيل مقتل «أب» على يد أبنائه الـ5 وزوجته بالشرقية

شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة الشرقية جريمة بشعة، حيث قُتل أب على يد أبنائه الـ5، ولدين و3 بنات، بالاشتراك مع زوجته، بطريقة بشعة، فيما كان الأبشع هو ما كشفه المتهمون عن سبب ارتكابهم الواقعة، بدعوى قيام والدهم المجني عليه، باغتصاب إحدى بناته أكثر من مرة كرهاً عنها.

مقتل أب على يد أبنائه الـ5 وزوجته

الواقعة التي هزت القرية المترامية أطرافها بشمال الشرقية، بدأت بالعثور على جثة المجني عليه، وتبين وجود شبهة جنائية من خلال توقيع مفتش الصحة الكشف الطبي على المجني عليه، لتتوصل جهود فريق البحث الجنائي إلى أن أبناء المجني عليه وزوجته وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمتهم إلى اليوم الثاني من شهر يوليو.

بلاغ عن الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 1613 لسنة 2021 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 206 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، حيث اتهمت النيابة العام كلا من «صلاح م. أ. م.»، 36 سنة، عامل زراعي ومقيم بمركز فاقوس، وأشقاءه «سمير»، 24 سنة، و«منجية، 20 سنة، ربة منزل، و«ياسمين»، 26 سنة، ربة منزل، و«هناء»، 22 سنة، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بمركز فاقوس، بقتل والدهم المجنى عليه «مسلم أ. م.»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، بالاشتراك مع زوجة والدهم «ونيسة م. ز.»، 49 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس.

تفاصيل مقتل الأب على يد أبنائه

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قدموا للمجني عليه مشروب عصير مانجو، يحتوي على عقار منوم، حتى فقد وعيه وخارت قواه، وتمكنوا من كتم أنفاسه باستخدام غطاء رأس نسائي «طرحه»، وكالوا له الضربات باستخدام أداة «يد هون»، قاصدين بذلك قتله، حسبما أقر المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات.

سبب الواقعة

وتبين من تحريات الشرطة أنه على أثر مواقعة المجني عليه لابنته المتهمة الخامسة، كرهاً عنها عدة مرات، اتفق المتهمون على قتله والتخلص من جثته واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها بتأجيل محاكمتهم إلى جلسة اليوم الثاني من شهر يوليو لمناقشة مفتش الصحة موقع الكشف الطبي على المجني عليه.