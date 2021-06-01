تجديد حبس متحرش رأس سدر 15 يوما على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس المتهم بالتحرش بسيدة على أحد شواطئ مدينة رأس سدر، 15 يوما على ذمة القضية.

ضحية التحرش مذيعة بإحدى القنوات

كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغًا من اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث، يفيد بتعرض إحدى نزيلات قرية سياحية بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وتدعي «ر. أ»، للتحرش اللفظي من أحد رواد القرية.

وتبين أن مقدمة البلاغ، تعمل مذيعة بإحدى القنوات، وتعرضت للتحرش اللفظي، من محاسب بإحدى الشركات على أحد شواطئ رأس سدر التابعة.

تستنجد بالمواطنين

وقالت مقدمة البلاغ في التحقيقات التي أجرتها قوة مباحث رأس سدر برئاسة العقيد شريف الفقي، رئيس المباحث إن «المتهم طلب منها معاشرتها في مياه البحر، والتحرش اللفظي بها».

وأكدت المجني عليها، أن «المتهم أتى بفعل غير أخلاقي أمامها، وكرر فعلته أكثر من مرة، قبل أن تتمكن المجني عليها من تصويره متلبسًا بالواقعة»، ثم استغاثت بأشخاص تصادف وجودهم على الشاطئ، وتمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة، التي وصلت مكان الحادث بعد استغاثة المجني عليها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد استغاثة الفتاة الضحية، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة القضية، وجرى تجديد حبسه 15 يوما آخرين.