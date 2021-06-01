عضو بـ«فتح»: مصر قاسمت رغيف الخبز معنا.. وأياديها بيضاء على الجميع

قال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان بّشعا ويشكل جريمة ضد الإنسانية، ولم يكن أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يّصمد ويتحدى هذا العدوان القاتل والمميت، بالبحث عن البناء والحياة، موضحًا أنه يبحث عن الأمل لشعب فلسطين حتى تكون فلسطين بها حياة مثل باقي الدول الأخرى، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة على هذه الأرض.

وأضاف «حلس»، خلال لقاء خاص من داخل قطاع غزة، على شاشة «extra news»، أن معبر رفح يُعد الرئة الوحيدة التي تتنفس منها قطاع غزة، وكانت تخضع لحصار خانق منذ سنوات عديدة، وليس لها متنفسا إلا هذه الرئة المصرية، كما أن مصر رغم الظروف الأمنية التي تفرض شكلا محددا من التعامل في سيناء، إلا أن مصر دائمًا تُعطي الأولويات للتخفيف عن الشعب الفلسطيني من خلال فتح المعبر.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القوافل المصرية كانت قبل حتى أن يتوقف العدوان، تتحرك باتجاه قطاع غزة، وكانت سيارات الإسعاف متواجدة لتحمل الجرحى لتنقلهم إلى المستشفيات المصرية، موضحًا أن مصر قدمت النموذج وقدمت كل ما يمكن تقديمه، «مصر قاسمتنا حتى لقمة العيش حتى نعيش، والدواء حتى نستطيع مواجهة هذه الجريمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني».

وتابع: «نحن نقدر كل هذا العمل، نحن مدينون لمصر بكل ما قدم وكل ما بذل لشعبنا الفلسطيني، الرقم الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللحظات الأولى لهذا العدوان، هو جزء ما تقدمه مصر للشعب الفلسطيني وليس كل ما قدم، ونحن نعلم أن ما تقدمه مصر أكثر بكثير مما أعلن عنه، ومصر استطاعت إعطاء النموذج أنها تحارب على أكثر من جبهة وتلتزم بالتزاماتها القومية والاخلاقية وأيضًا تلتزم بمكافحة الإرهاب وبقوة.

وواصل: «مصر التي تدافع عن أمنها هي تدافع عن الأمة العربية جمعاء، وكل من لا يدرك هذه الحقيقة هو غافل، رخاء مصر هو رخاء الأمة العربية، مصر لم تبخل يومًا على أمتها العربية، أمن مصر هو أمن للأمة العربية، ومصر قدمت أياد بيضاء للجميع، مصر قاسمتنا رغيف الخبز».