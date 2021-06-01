«موازنة النواب» عن غلق الحديد والصلب: لا نمانع لكن عماله أين سيذهبون؟

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن النقطة المفصلية والوحيدة التي كانت سببا لاعتراض بعض أعضاء مجلس النواب، على قرار وزير قطاع الأعمال بغلق وتصفية مصنع الحديد والصلب، تتمثل في محاولة التعرف على مصير الـ 8 آلاف عامل، الذين يعملون بالمصنع، وأين سيذهبون بعد تنفيذ قرار التصفية؟

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه من ضمن الناس التي ترى أنه لا مانع من التصفية، لكن في ذات الوقت يجب أن يكون مصير هؤلاء العمال محدد وواضح من الآن.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إلى أن هناك مقترحات كثيرة يجب النظر إليها، حتى يتم إيجاد حل لأزمة هؤلاء العمال، من بينها على سبيل المثال إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب بأحد المدن الجديدة، لإلحاق هؤلاء العمال للعمل به.

وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد أنه وضع «الرأي العام» نُصب عينيه عندما أقدم على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب، وكان مترويا جدًا في اتخاذ القرار والدراسة، «طرقت كل الأبواب عشان نلاقي حلول، مرة عن طريق دعوة استشاري لعمل تقييم ثم طرحها في مقاولة، لكن هذه المحاولة فشلت».

وأردف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كانت هناك محاولة أخرى لطرح المصنع كفرصة استثمارية لمتخصصين في الصناعة، «عشان يضخوا الأموال فيه ويشاركوا الدولة في الإيرادات، لكن المحاولة دي فشلت أيضًا، لا الطريق الأول ولا الثاني وصل لحاجة، وكان البديل أمامنا التصفية».

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن اتخاذ قرار تصفية مصنع الحديد والصلب كان مؤلمًا لكنه كان هناك ضرورة للإغلاق، مع تدبير الأموال لتعويض العاملين، «ده اللي حصل الحمد لله، دبرنا الأموال، وجه الوقت إن احنا نأخذ القرار، أي تأخير عن كده مكنش مجدي على الإطلاق، ومكنش أي حاجة هتحصل».