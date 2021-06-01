درجات الحرارة غدا.. حار على القاهرة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا على كافة المناطق في جمهورية مصر العربية، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأضاف خبراء الأرصاد، في بيان صدر اليوم، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما توقع الخبراء نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدا

وكشف الخبراء عن اضطراب ملاحي على البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة أمتار ونصف المتر إلى أربعة أمتار.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من ثلاثة أمتار ونصف المتر إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 33 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 32 20

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 28 21

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 20

دمياط 27 20

الزقازيق 32 21

المنصورة 31 21

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 34 21

نخل 32 15

نويبع 36 25

طابا 32 22

كاترين 32 15

الطور 36 22

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 40 26

الأقصر 42 28

أسوان 44 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 44 27

الوادي الجديد 41 23

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27