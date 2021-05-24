درجات الحرارة غدا الثلاثاء 25-5-2021.. العظمى بالقاهرة 33

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، بأن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الرياح غدًا

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

وأوضح خبراء الأرصاد أن ارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، أما البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 33 20

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 31 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 19

بلطيم 30 19

مطروح 26 18

السلوم 31 19

سيوة 34 15

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 20

نخل 32 15

نويبع 33 23

طابا 33 23

كاترين 31 16

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 34 20

بني سويف 35 21

المنيا 35 20

أسيوط 36 21

سوهاج 36 22

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 39 25

إدفو 40 25

أبو سمبل 39 23

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 34 25

أبو رماد 34 24

حلايب 32 24

رأس حدربة 31 23