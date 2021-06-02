أحدث طرق تحلية مياه البحر.. 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69مليون م3/يوم

أحدث طرق تحلية مياه البحر، توجه تعكف عليه الدولة لمواكبة أحدث التقنيات في مجال تعظيم موارد المياه ومواجهة التحديات، وعلى رأس الملفات الاستراتيجية التي تدخل بشكل مباشر في إحداث نهضة صناعية وعمرانية المياه، لذلك كان التفكير في الاستفادة من مياه البحر، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، وعدم نقل مياه نهر النيل لهذه المحافظات مرة أخرى.

وترصد السطور التالية، أحدث طرق تحلية مياه البحر، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أحدث طرق تحلية مياه البحر

- تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه.

- تكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية.

- الهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

- جارٍ تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022.

- وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس).

- بينما يبلغ عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

- يبلغ عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة نحو 21 محطة بطاقة إجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة إجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر، وجرى توفير تمويل مبدئي 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.

- يصبح إجمالي محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.

- يبلغ عدد المحطات القائمة 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس.