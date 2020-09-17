محافظ جنوب سيناء يناقش معوقات تنفيذ محطات تحلية مياه البحر

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم، للوقوف على معدلات التنفيذ بمحطات تحلية مياه البحر بالمحافظة، ومعوقات التنفيذ بها، ومناقشة مدى ملائمة محطات وشبكات الصرف الصحي، لاستيعاب التوسعات الجارية.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على سرعة تنفيذ مشروعات محطات التحلية الجاري تنفيذها بالمحافظة، للقضاء نهائيًا على أزمة المياه، خاصة أن كل محطة تتضمن 2 خزان مياه منتجة، سعة الخزان الواحد 10 ألاف متر، ومبني للمعالجة النهائية، ومبني إداري، ومبني للتحلية، وأخر للمحولات والمولدات وفلاتر التنقية الابتدائية، ومبني لخزان الغسيل العكسي.

وقال المحافظ، إن المحافظة مستعدة لإزالة كل العقبات والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ بمحطات التحلية الجاري تنفيذها، خاصة أن هذه المحطات لن تحل أزمة المياه في المدن فقط، بل ستقضي عليها داخل الوديان والتجمعات البدوية التابعة للمدن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وقال اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن محطات تحلية المياه الجاري تنفيذها بمدن خليج السويس، ستقضي نهائيًا على مشاكل المياه بها، خاصة أن هذه المدن تعتمد بشكل رئيسي على المياه القادمة من الخط الرئيسي غرب النفق، ويمر هذا الخط لمسافات طويلة ليغذي مدن خليج السويس، ويضم 10 محطات رفع، وتتعرض هذه المحطات للأعطال بشكل مستمر مما يأثر على عملية ضخ المياه للمواطنين.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن محافظة جنوب سيناء في طريقها للقضاء نهائيًا على مشاكل مياه الشرب، وسيصل إجمالي عدد محطات التحلية بالمحافظة في عام 2022 إلى 12 محطة، بطاقة انتاجية تصل إلى 80 مليون م3، كمرحلة أولى، ومن المقرر أن تحقق جنوب سيناء الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب في نهاية عام 2027، عقب الانتهاء من خطة للتوسع في انشاء محطات تحلية جديدة بواقع 5 محطات.

وأوضح أنه جار تنفيذ 5 محطات تحلية، إحداها بمدينة أبورديس طاقة 15 ألف م3 يومي، بتكلفة تصل إلي 330 مليون جنيه، ومحطة بمدينة رأس سدر بطاقة 30 ألف م،3 ومحطة بطاقة 20 ألف م3 بمدينة أبوزنيمة، ومحطة بطاقة 15 ألف م3 بمدينة نويبع، وحطة بمدينة دهب بطاقة 15 ألف م3، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 4 محطات بطاقة إجمالية 84 ألف م3.