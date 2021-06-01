دليلك الكامل لكل ما تريد معرفته عن آليات تصنيع لقاح كورونا بمصر

أعلنت منظمة الصحة العالمية موافقتها على لقاح كورونا «سينوفاك»، الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، للاستخدام في حالات الطوارئ، وكانت مصر تعمل على تصنيع اللقاح محليًا، والذي تسلمت مصر منه شنحة المواد الخام قبل عدة أيام، لبدء تصنيعه في مصر، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا».

أستاذ فيروسات: مصر تتوافر بها كل مقومات تصنيع لقاحات كورونا

وعن قدرة مصر على تصنيع لقاح كورونا، أوضح الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات، أن مصر تعد أهم دول القارة الأفريقية في تصنيع اللقاحات والأدوية، موضحًا أنها تمتلك موقعًا مميزًا يساعد على سهولة الحركة بين قارتي آسيا وأفريقيا، مما يضمن وصول اللقاح إلى كافة دول العالم.

وأضاف شاهين لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من مصانع الأدوية، التي تتوافر بها إمكانات كبيرة تمكنها من تصنيع أي لقاح، مشابهة للموجودة في الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن القدرات التي تمتلكها مصر في التصنيع جعلت العالم يرى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاحات.

وأكد أستاذ الفيروسات أن عددًا من مسؤولي الشركات المتخصصة في لقاحات كورونا، زار مصر للتعرف على إمكانات مصر في التصنيع الدوائي، لافتًا إلى أنهم تأكدوا أن مصر تتوافر بها كافة الإمكانات التي تمكنها من تصنيع اللقاحات.

خطوات تصنيع اللقاح الصيني في مصر

«هناك إجراءات محددة يتم اتباعها مع المواد الخام المستخدمة في تصنيع اللقاحات لضمان حفظها حتى لا تفسد، حيث يتم التعامل معها في منطقة معقمة تمامًا، وفي مرحلة بدء التصنيع يتم الاعتماد على ما يعرف بـ«التكنولوجيا المعرفية» وتعني تصنيع نفس المنتج بنفس تقنية وطريقة التصنيع وبنفس الآليات المستخدمة في تصنيع اللقاح الصيني الأصلي سينوفاك»، يقول الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية.

وعن آلية تصنيع اللقاح على أرض مصر، أكد «عز العرب» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّه يتم الاستعانة بما يعرف بإرشادات ملف التكنولوجيا المعرفية الخاص باللقاح الصيني الأصلي المراد تصنيعه هنا، حيث يشمل كل معلومات اللقاح، وفي الخطوة الأخيرة يتم مقارنة تركيب اللقاح المصنع على أرض مصر باللقاح الصيني سينوفاك من خلال تحاليل معينة لضمان مطابقته، «بيتم مقارنة اللقاحين ببعض من حيث الوزن والمواصفات وآلية التصنيع وبتحتاج تكنولوجيا عالية في التصنيع»، بحسب تعبيره.

وبحسب تصريحات إعلامية للدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، فإنتاج لقاح «سينوفاك» في مصر وطرحه بشكل نهائي سيتم خلال 3 أشهر.