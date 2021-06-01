عاجل.. «الصحة»: 3 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح أسترازينكا في مصر

قالت مصادر في وزارة الصحة، إن أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، لا يحصلون على لقاح أسترازينكا، ويحصلون على اللقاح الصيني.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة في رسالتها للمواطنين لا تحدد نوع اللقاح الذي يتلقاه الشخص ولا يمكن للشخص اختيار اللقاح الذي يريد أن يتلقاه، مؤكدة أن الأمر خاضع للرأي الطبي بعد تلقي طالب اللقاح أسئلة عدة خاصة بتاريخه المرضي.

فعالية لقاحات كورونا

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة، عن أن فاعلية لقاحات كورونا في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.

وأكدت الوزارة خلال استعراضها لموقف مصر من اللقاحات أنه متوقع وصول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي، لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض فيروس كورونا المستجد وتمثلت في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان في الأنف و فقدان حاستي الشم والتذوق والم في الصدر أو البطن وتورم العينين أو ظهور طفح جلدي.