السياحة: إغلاق 28 فندقا ومطعما لمخالفتها ضوابط التشغيل في إجازات العيد

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن الحملات التفتيشية المفاجئة للجان الوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية، والمطاعم المخالفة، خلال إجازات عيد الفطر المبارك «5 أيام»، أسفرت عن مخالفة نحو 11 فندقا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة، فضلا عن 17 مطعما بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر للإجراءات الاحترازية والوقائية، وضوابط التشغيل التي أقرها مجلس الوزراء خلال تلك الفترة.

استقبال الزبائن بنسب أكبر من 50%

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المخالفات التي رصدتها لجان الوزارة، تمثلت في استقبال زوار أو نزلاء أكثر من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الزوار والنزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية، وهي 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة، إضافة إلى تقديم الشيشة، وعدم وجود مطهرات وأدوات النظافة بالمنشآة.

ولفت المصدر، إلى عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة التي أقرتها السياحة، كاشفا عن تحرير محاضر بتلك المخالفات، وتم توقيع عقوبة الغلق لمدة 7 أيام، وغرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه على تلك المطاعم والمنشآت، مع التنبيه عليها، أنه حال تكرار المخالفات فسيجري مضاعفة العقوبات.

الحملات مستمرة

وأشار المصدر، إلى أن الحملات التفتيشية المفاجئة على الفنادق والمطاعم السياحية، ستستمر ليلا ونهارا، للتأكد من التزام كل المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، موضحا أن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، يكفل الحفاظ على أرواح العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية وروادها، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

تطعيم العاملين بفنادق القاهرة

وأكد المصدر، أن مطلع الأسبوع المقبل، سيشهد بدء تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة، وعددهم نحو 21 ألف عامل بالجرعة الأولى من الأمصال المضادة لفيروس كورونا، موضحا أنه جرى الانتهاء من تطعيم نحو 99% من العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالجرعة الأولى من مصل كورونا.