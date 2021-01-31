المنشآت الفندقية: افتتاح 4 فنادق بالغردقة بطاقة 1400 غرفة بنهاية 2021

قال علاء عاقل عضو غرفة المنشآت الفندقية، إنّ الربع الأخير من العام الحالي سيشهد افتتاح 4 فنادق جديدة بالغردقة بطاقة 1400 غرفة فندقية وبتكلفة إجمالية للغرفة الواحدة مليون و750 ألف جنيه، موضحا أنّ الافتتاحات سيكون لها دور كبير حال عودة الحركة السياحية الوافدة إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء جائحة كورونا، كما أنّ زيادة الطاقة الفندقية بمصر، تعد عاملا إيجابيا لخلق منتج سياحي متنوع قادر على جذب السياح.

الموسم الشتوي سيكون جيدا

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أنّ متوسط نسب الإشغال بفنادق الغردقة حاليا تبلغ نحو 13%، وغالبية السياح الموجودين حاليا بالغردقة ومرسى علم، من الأوكران والبيلاروس والتشيك والهولنديين، إضافة إلى بعض المصريين.

ولفت إلى أنّ معدلات الإشغال الحالية بالفنادق ستستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، على أن تبدأ في التحسن بداية من أبريل المقبل، متوقعا أن يكون الموسم السياحي الشتوي المقبل بداية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر، أنّ ارتفاع نسب الإصابة بكورونا في العديد من الدول الأوروبية، تسبب في إلغاء الـ3 رحلات التي كان مقررا تسييرها أسبوعيا من ألمانيا وبريطانيا خلال شهر مارس المقبل.

وتابع بأنّ الأمصال المضادة لفيروس كورونا، التي بدأت العديد من دول العالم تطعيم مواطنيها بها، ستسهم إلى حد كبير في عودة الإقبال على السياحة والسفر من جديد.

من جهته، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة في البحر الأحمر، إنّ العديد من الفنادق بالغردقة ومرسى علم، اضطرت إلى غلق أبوابها بشكل جزئي نظرا لقلة أعداد السياح، مشيرا إلى أنّ الفنادق ستحقق نسب إشغال متدنية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، نظرا لعدم وجود أي حجوزات من الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر كألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا خلال الشهور القليلة المقبلة.

كانت العديد من دول أوربا وضعت تحذيرات لسفر مواطنيها للسياحة خارج أوروبا بسبب تحور فيروس كورونا.